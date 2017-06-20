Болезнь Европы: в СПЧ ответили на решение Европейского суда о гей-пропаганде

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Москва, 20 июня. Решение ЕСПЧ о принятом в РФ законе запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних «иллюстрирует реальную болезнь европейского общества», заявил глава комиссии Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов.

Сегодня Европейский суд по правам человека признал неправомерным принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По словам главы комиссии СПЧ при президенте РФ Кирилла Кабанова, это решение показывает «реальную болезнь европейского общества».

Он отметил, что решение Европейского суда не соответствует традициям и религиозным конфессиям российского общества. Заявление ЕСПЧ не повлияет на жизнь граждан России, оно только демонстрирует несостоятельность европейской судебной инстанции и дискредитирует себя, пишет RT.