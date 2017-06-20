Центр Петербурга стоит в многокилометровых пробках из-за «Алых парусов»

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 20 июня. Огромные пробки образовались на центральных улицах Петербурга в связи с перекрытием движения из-за праздника выпускников «Алые паруса» и Кубка конфедераций.

Наиболее сложная ситуация к настоящему моменту сложилась на Невском проспекте — в полуторакилометровой пробке стоят водители, направдяющиеся в сторону Васильевского острова. Двухкилометровая пробка — на Каменноостровском проспект в направлении центра. Средняя скорость движения не превышает 3 км/ч.

Также стоят Литейный, Троицкий, Дворцовый мост, затор наблюдается на Литейном проспекте.

Движение на Дворцовой набережной перекрыто от Дворцового до Троицкого моста. Как следует из информации «Яндекс.Пробок», перекрытие будет действовать до 23.59 25 июня.

В Петербурге идет подготовка к празднику «Алые паруса». В связи с этим с 15 июня в городе установлены ограничения и перекрытия движения.

Красочный праздник для выпускников пройдет в ночь с 23 на 24 июня.

Стоит отметить, что почти весь центр города — часть Невского проспекта и Гороховой улицы, Дворцовый проезд, Миллионная улица и т.д. — будет закрыт для автотранспорта с 17.30 23 июня до 05.00 24 июня. С полным списком ограничений можно ознакомиться здесь.