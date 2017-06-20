Минюст РФ обжалует решение ЕСПЧ, признавшего запрет гей-пропаганды дискриминацией

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Москва, 20 июня. Минюст РФ в течение трех месяцев обжалует решение ЕСПЧ о признании дискриминацией запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

«В течение трех месяцев Минюст России совместно с компетентными органами государственной власти организует подготовку правовой позиции Российской Федерации в целях обжалования соответствующего постановления в Большую палату ЕСПЧ», — заявили в ведомстве.

В Минюсте выразили несогласие с выводами ЕСПЧ о конвенционных нарушениях, которые якобы имели место, поскольку положения региональных законов о запрете гей-пропаганды не противоречили международной практике.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным. Как говорится в постановлении Страсбургского суда, несмотря на то, что законы направлены на защиту несовершеннолетних, их пределы не были четко определены, сообщает Утро.ru.