Режиссер Сокуров планирует снять военную драму о Донбассе

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Москва, 20 июня. Российский режиссер Евгений Сокуров рассказал о съемках нового фильма, посвященного событиям в Донбассе. Проект был представлен в министерстве культуры во вторник.

По словам режиссера, события нового фильма будут разворачиваться в 2014 году на востоке Украины, где каждый день погибают люди.

«Картина будет о человеке, который, пройдя через испытания, сумел сохранить в себе доброту», — добавил Сокуров.

Главную роль в фильме исполнит актер Алексей Гуськов. В ленте также появятся актеры из Франции, Грузии и Словакии.

Во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино в Минкульте был также представлен фильм «Клятва» Владимира Котта. Бюджет картины — 118 млн рублей. Премьера ожидается 18 марта 2019 года. К пятилетнему юбилею возвращения Крыма в состав России.

