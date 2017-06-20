Лондон заметает следы: почему покончил с собой эксперт по делу Литвиненко

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Эксперт-дозиметрист Мэтью Панчер, расследовавший дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, покончил с собой. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Подробнее о мотивах и деталях смерти — в материале Федерального агентства новостей.

Вообще-то Панчера нашли мертвым в собственном доме еще в мае прошлого года, но информация появилась только сейчас. В полиции журналистам раскрыли свидетельства его жены: в последние недели своей жизни Панчер находился в депрессии и потерял интерес ко всему.

Понятно, что в СМИ стали сразу копать российский след. Дескать, это ФСБ дотянулась своими кровавыми руками: Панчер слишком много знал и играл большую роль в деле Литвиненко, устанавливая размер дозы полония, которым отравили несчастного. Появилась даже такая версия: эксперт съездил в Москву по заданию от американского правительства, где его прослушивали сотрудники ФСБ и где его могли насильно накачать препаратами, вызывающими депрессию.

Вместе с тем эксперты, с которыми разговаривал корреспондент ФАН, напротив, считают, что Панчер понял, что его используют британские спецслужбы или ЦРУ. Выводы Лондона в расследовании дела Литвиненко выглядят дилетантскими, независимое мнение экспертов учитывалось мало. Возможно, это и имел в виду дозиметрист, сказав родным об ошибке, когда поехал в Россию и трудился там над проектом. К его мнению даже не сочли нужным прислушиваться. На этом фоне появилось огромное разочарование и остался только один выход — покончить с собой.

«Само расследование у меня вызывает некое удивление. Великобритания требовала от России выдачи виновных, по их мнению, в убийстве Литвиненко, отказываясь при этом предоставлять свои доказательства. Существует некая международная договоренность: если преступление совершает гражданин другой страны, который находится на ее территории, то государство, желая его выдачи, должно представить все материалы в органы юстиции. Что сделал Лондон? Потребовал выдать Лугового, и все. Это был некий плевок в сторону суверенитета Российской Федерации», — комментирует для ФАН полковник запаса ФСБ России Александр Вощинин.

Вкратце напомним о том, кто такой Литвиненко. В 1988–1999 годах он работал сначала в КГБ, а затем в ФСБ. В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьей в Великобританию и воспользовался политическим убежищем. В ночь на 23 ноября 2006 года состояние его здоровья резко ухудшилось, а в следующую ночь он умер от острой сердечной недостаточности. Ученые из Британского агентства здравоохранения заявили, что Литвиненко умер от радиоактивного заражения полонием. По версии Скотланд-Ярда, ему добавили яд в чай его бывшие коллеги Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

«Вопрос убийства с использованием радиоактивных элементов вызывает большие сомнения. Это как если бы вы пытались в доме отравить тараканов с помощью иприта или фосгена. Существует большая опасность, что вы сами подхватите дозу радиации. Тот же самый полоний — вещь не только радиоактивная, но и жутко ядовитая. Нескольких граммов хватает, чтобы отравить несколько тысяч человек при попадании внутрь организма. Условно говоря, распылите 10-15 грамм над территорией крупного города — и его не будет», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, полоний производит мощное радиоактивное излучение, это следообразующий объект.

«Нельзя просто так пронести пакетик с полонием — разве что в каком-нибудь свинцовом конвертике. Но чаще всего его можно отследить. Есть огромное число рамок — вроде тех, что в метро — и датчиков радиоактивного излучения. В той же Великобритании без них нельзя, там работают атомные электростанции. Значит, несет злобный террорист мешок с полонием в рюкзаке, а мимо случайно проходит работник АЭС с персональным дозиметром. Штирлицу впору задуматься, что его больше выдает — то ли парашют за спиной, то ли красная звездочка на фуражке СС», — считает Вощинин.

Трудно себе представить, как можно насыпать ядовитый порошок полония в чай и не заразиться самому.

«Понятно, что на Луговом были обнаружены какие-то следы полония, миллионная доля грамма, но он мог принести остаточные следы на руках после общения с тем же Литвиненко. Недобросовестные следователи тоже могли подкинуть. Для того, чтобы использовать радиоактивное вещество для убийства человека, надо быть полным идиотом. В ФСО и КГБ таких не брали», — говорит офицер ФСБ.

Он напоминает, что Литвиненко поддерживал активные отношения не только своим работодателем Березовским, но и с эмигрировавшими в Великобританию от российского правосудия чеченскими террористами — вроде Ахмеда Закаева.

«А вот про тех людей ходило очень много слухов. Они неоднократно применяли попытки либо достать ядерное оружие, либо хотя бы создать грязную бомбу, которая просто бы распылила радиоактивные вещества. Финансирование же Литвиненко со стороны Березовского снижалось, и он искал побочные источники дохода. Нельзя исключать, что он пытался заняться торговлей радиоактивными элементами. В процессе взаимодействия с ними он мог получить дозу. Тут вполне применима поговорка: кошка бросила котят, это Путин виноват. ФСБ в данном случае — такая страшная пугалка. Она держит народ в тонусе. Когда наблюдалось соревнование двух систем, были страшные красные, которые хотят захватить весь мир. И США приводили в пример цитаты Троцкого и Жириновского. Дежурный враг быть должен. ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) далеко, а русские под боком, очень удобно», — говорит Вощинин.

* Организация запрещена на территории РФ.