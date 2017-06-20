Европарламент рассмотрит резолюцию о заморозке переговоров с Турцией

В Избранное

Скопировать



Брюссель, 20 июня. Комитет Европарламента по иностранным делам призвал без замедления приостановить переговоры по вступлению Турции в союз, если Анкара без изменений реализует пакет принятой конституционной реформы.

Резолюцию с призывом к Еврокомиссии и национальным правительствам ЕС комитет принял почти единогласно. Европарламент рассмотрит его уже на следующей пленарной сессии, в июле.

Отметим, что призывы приостановить переговоры с Анкарой уже звучали ранее, в частности, со стороны министра внутренних дел федеральной земли Бавария Иоахима Херрманна. По его мнению, при президенте Эрдогане у Турции и ЕС «нет общей перспективы». Сам Эрдоган в апреле обозвал содружество «союзом крестоносцев», именно поэтому Турция не может вступить в ЕС.



