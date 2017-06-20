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Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о заморозке переговоров с Турцией
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Европарламент рассмотрит резолюцию о заморозке переговоров с Турцией

14:25  20 Июня 2017
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Европарламент рассмотрит резолюцию о заморозке переговоров с Турцией
Брюссель, 20 июня. Комитет Европарламента по иностранным делам призвал без замедления приостановить переговоры по вступлению Турции в союз, если Анкара без изменений реализует пакет принятой конституционной реформы. 

Резолюцию с призывом к Еврокомиссии и национальным правительствам ЕС комитет принял почти единогласно. Европарламент рассмотрит его уже на следующей пленарной сессии, в июле.

Отметим, что призывы приостановить переговоры с Анкарой уже звучали ранее, в частности, со стороны министра внутренних дел федеральной земли Бавария Иоахима Херрманна. По его мнению, при президенте Эрдогане у Турции и ЕС «нет общей перспективы». Сам Эрдоган в апреле обозвал содружество «союзом крестоносцев», именно поэтому Турция не может вступить в ЕС. 


 

#эрдоган
Ярослава Замысловатова
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