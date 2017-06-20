Сирия и Россия находятся на пороге крупномасштабной войны с США и коалицией — военный эксперт

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Уничтожение международной коалицией сирийского Су-22 стало отправной точкой в пока еще необъявленной войне западных стран против сирийского режима и его союзников — России и Ирана. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Напомним, что в минувшее воскресенье американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил Су-22 ВВС Сирии. По заявлению штаба коалиции, самолет якобы производил бомбометание в непосредственной близости от позиций бойцов «Сил демократической Сирии» к югу от города Табка в 40 километрах от Ракки.

«Американцы прикрывают своих людей и пытаются повысить их выживаемость для дальнейших антиправительственных действий. На самом деле, никакой необходимости в том, чтобы сбивать сирийский самолет не было. Просто американцы настроены на продолжение конфронтации на всем Ближнем Востоке», — поясняет ситуацию эксперт.

Сразу после инцидента в Минобороны России заявили, что прекращают военное сотрудничество с Соединенными Штатами в Сирии. Представители ведомства подчеркивают, что отныне любые воздушные объекты, включая ударные самолеты и беспилотные аппараты, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение в качестве воздушных целей для российских систем ПВО. При этом в военном ведомстве РФ отрицают, что получили от американских коллег предупреждение о нападении на сирийский борт по закрытому каналу связи.

Как отмечает Виктор Литовкин, сейчас России и Сирии стоит опасаться повторения случая с Су-22 - однако теперь Россия не будет мириться с тем, что американская коалиция безнаказанно бомбит сирийскую армию и безнаказанно сбивает сирийские самолеты.

«Во-первых, американцы находятся на территории Сирии незаконно — они не получали на это разрешения Совета безопасности ООН. Во-вторых, Вашингтон не получал разрешения сирийского правительства на пересечение границы, а значит они просто оккупанты. И если раньше Дамаск и Москва с этим мирились под предлогом борьбы коалиции против терроризма, то теперь становится понятно, что ни о какой войне с террористами американцы не помышляют. И задача как была, так и остается: свалить правительство Сирии и поэтому они подталкивают боевиков и оппозиционеров к проведению военных операций против действующего режима. Именно поэтому мы будем пресекать все действия Соединенных Штатов, направленные в эту сторону», — продолжает Литовкин.

В свою очередь представители ряда западных СМИ сделали вывод, что отныне Российская Федерация намерена сбивать американские самолеты в воздушном пространстве ближневосточной республики. В свою очередь известная британская газета The Times опубликовала статью одного из своих аналитиков Ричарда Спенсера, который считает, что США и их союзники постепенно оказываются ввязанными в необъявленную и не запланированную войну с сирийским режимом и его союзниками. Виктор Литовкин считает, что опасения аналитика The Times могут подтвердиться.

«Следует подготовиться к тому, что в будущем будет еще много неприятных инцидентов, как в небе Сирии, так и на ее земле. Но нужно также отметить, что если коалиционные силы окажутся в зоне действия наших ВКС и будут мешать им наносить удары по террористам, то может произойти неприятный для них инцидент. И ответственным за него будет Вашингтон», — говорит аналитик.

Эксперт уверен, что американская сторона будет и дальше продолжать «натаскивать» террористов и боевиков различных оппозиционных формирований.

«Соединенным Штатам необходимо разделить Сирию на военные анклавы. Это позволит Вашингтону в будущем поставить своего человека в правительство страны. Цель американцев — полностью разрушить сирийскую государственность и посеять хаос на всем Ближнем Востоке. Так что можно повторить слова британского журналиста о том, что Сирия находится на пороге крупномасштабной войны», — заключил Литовкин.

Действия международной коалиции в Сирии раскритиковал и глава российского МИД Сергей Лавров, который заявил, что Соединенные Штаты должны уважать суверенитет страны и координировать операции с Дамаском, как это делают Россия, Иран и Турция.