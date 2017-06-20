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Политика
Путин и президент Бразилии посмотрят балет в Большом театре
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Путин и президент Бразилии посмотрят балет в Большом театре

12:38  20 Июня 2017
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Путин и президент Бразилии посмотрят балет в Большом театре

Москва, 20 июня. Президенты Российской Федерации и Бразилии Владимир Путин и Мишел Темер во вторник вечером посетят Большой театр, где посмотрят гала-концерт Международного конкурса артистов балета и хореографов.

«Как мы ожидаем, к президенту присоединится президент Бразилии Мишел Темер, который к этому времени уже будет находиться в нашей стране с официальным визитом», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Напомним, ранее сообщалось, что Путин проведет встречу со своим бразильским коллегой Мишелем Темером, в ходе которой стороны обсудят сотрудничество в экономике.


 

#путин #песков #темер
Тимур Румянцев
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