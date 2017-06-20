Эксперт: Критикуя, Счетная палата указывает путь к дальнейшему развитию Крыма

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Счетная палата (СП) по результатам проверки раскритиковала исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Об этом передает «Коммерсантъ», ссылаясь на служебное письмо СП и источники в правительстве. О том, почему в грандиозных программах по развитию полуострова не обходится без недостатков, — в материале Федерального агентства новостей.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что к замечаниям СП необходимо прислушаться. Счетная палата — уважаемый и авторитетный орган, который слов на ветер не бросает.

«Сделанные замечания направлены на то, чтобы средства тратились более эффективно. В отношении Крыма данное замечание можно трактовать именно как призыв к местным властям подтянуться и более эффективно (в управленческом смысле) наладить свою работу. Понятно, что Крым за эти три года пережил громадную, грандиозную трансформацию, которая изменила лицо региона. Строится Крымский мост, началось строительство трассы «Таврида», которое ведут петербургские подрядчики. Они демонстрируют высокий уровень технологий. Одновременно с этим идет строительство фактически нового аэропорта, который должен стать ключевой точкой для воздушного сообщения Крыма», — пояснил Джаралла.

Эксперт также упомянул сферу энергетики. Она требует полной перестройки в технологическом плане. Все это не только вопрос средств, но и управленческой культуры и больших затрат.