Песков пожурил Порошенко за «гонки» с Путиным

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Москва, 20 июня. В Кремле не считают уместным устраивать какого-либо рода состязания из вопроса встречи с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко по поводу того, что он сможет встретиться с Трампом раньше, чем Путин.

«Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами», — напомнил Песков в связи с заявлением Порошенко о том, что его встреча с Трампом необходима для того, чтобы «все были вооружены информацией».

Песков напомнил, что Трамп может в любой момент ознакомиться с обязательствами, которые возложены на Киев в рамках минских соглашений — и выяснить у Порошенко, какие именно из этих обязательств Киев сумел выполнить.

Напомним, ранее Белый дом подтвердил встречу президента Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. Будет ли принимать в этой встрече участие Дональд Трамп, пока что не решено.