Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Песков пожурил Порошенко за «гонки» с Путиным
Triangle Created with Sketch.

Песков пожурил Порошенко за «гонки» с Путиным

13:14  20 Июня 2017
469

Песков пожурил Порошенко за «гонки» с Путиным

Москва, 20 июня. В Кремле не считают уместным устраивать какого-либо рода состязания из вопроса встречи с президентом США Дональдом Трампом. Таким образом официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко по поводу того, что он сможет встретиться с Трампом раньше, чем Путин.

«Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами», — напомнил Песков в связи с заявлением Порошенко о том, что его встреча с Трампом необходима для того, чтобы «все были вооружены информацией».

Песков пожурил Порошенко за «гонки» с Путиным

Песков напомнил, что Трамп может в любой момент ознакомиться с обязательствами, которые возложены на Киев в рамках минских соглашений — и выяснить у Порошенко, какие именно из этих обязательств Киев сумел выполнить.

Напомним, ранее Белый дом подтвердил встречу президента Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. Будет ли принимать в этой встрече участие Дональд Трамп, пока что не решено.

#порошенко #трамп #песков
Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть