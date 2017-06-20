Меркель назвала позицию США непродуктивной для переговоров на саммите G20

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Берлин, 20 июня. Странам «большой двадцатки» будет сложно выработать единую позицию на саммите, который состоится в июле. G20 уже сталкивается с определенными трудностями при согласовании коммюнике.

И виной тому позиция США, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она говорила в ходе выступления на экономическом форуме в Берлине.

«Мы будем стремиться к максимально возможному взаимопониманию, хотя это будет непросто из-за подходов США. Но мы должны приложить усилия для этого», — сказала она.

Канцлер добавила, что считает важным продолжать проект трансатлантического экономического партнерства и будет выступать за то, чтобы он не был заморожен.

Напомним, как писала Газета.ру, саммит «большой двадцатки» состоится в Гамбурге 7–8 июля.