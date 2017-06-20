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Технологии
Глобальный сбой парализовал работу Skype во всем мире
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Глобальный сбой парализовал работу Skype во всем мире

12:35  20 Июня 2017
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Skype

Вашингтон, 20 июня. Пользователи с разных уголков планеты сообщают, что в сервисе бесплатных голосовых сообщений Skype случился масштабный сбой.

Информация о технических проблемах в работе сервиса поступают как от граждан России, так и от европейцев. Некоторые пользователи заявляют о том, что они не могут совершать звонки в Skype, другие — испытывают проблемы с текстовыми сообщениями.

Как отмечают юзеры, сбой задел не только версии программы для персональных компьютеров, но и приложения в смартфонах. В компании Skype заявили, что знают о проблемах и стараются как можно скорее их решить.

Представители уверяют, что работа над устранением неисправностей идет полным ходом. 

 

#технологии #skype #сбой
Дана Балан
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