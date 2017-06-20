США против Асада и России: почему коалиция не уничтожает террористов ИГИЛ

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В настоящее время становится ясно, что США борются не с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), а открыто противостоят правительству Башара Асада. На первый взгляд кажется, что США и возглавляемая ими коалиция приближают победу над ИГИЛ*, но американцы просто вытеснят террористов в другие регионы САР.

Инцидент со сбитым сирийским самолетом Су-22 показал истинные намерения американцев в Сирии. Как считают эксперты, США не ставят перед собой задачу полного уничтожения террористических организаций на Ближнем и Среднем Востоке — но стремятся взять их под свой собственный контроль. В отличие от сирийской армии и российских ВКС, которые стремятся к полному уничтожению боевиков террористических организаций, а также к сохранению независимой Сирии и ее законно избранного правительства.

Ситуацию в Сирии разобрал в беседе с Федеральным агентством новостей поделился доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков. По мнению эксперта, тактика Соединенных Штатов направлена на подчинение себе террористов ИГИЛ — в надежде на то, что боевики составят ударную силу против правительства Башара Асада,

«Тактика Соединенных Штатов и их союзников направлена главным образом на выбивание командного состава, создание условий для перехода боевиков под контроль тех террористических организаций, которые подчиняются им, чтобы они перешли в Сирийскую свободную армию, умеренную оппозицию, и так далее», — сообщил Сивков.

Какими же силами американцы «борются» с терроризмом? По составу сил США обладают крупной авиационной группировкой, подавляющее превосходство они имеют в составе военно-морских сил. Остальные коалиционные силы представлены единичными самолетами, максимум — эскадрильями от 8 до 30 самолетов, отмечает эксперт. Кроме того, США уже имеют в Сирии некоторое количество формирований спецназа, по разным оценкам, до двух бригад морской пехоты и ВВС.

«Особенность сил подконтрольных США, в том, что они неспособны в своей массе действовать в ближнем огневом бою: брать город, сталкиваясь с исламистами. Исключение в этом плане составляют курды», — отметил военный эксперт.

Константин Сивков обратил внимание на тактику американцев в Мосуле и Ракке. США создают все условия для максимального вытеснения боевиков из города с тем, чтобы постараться их перебросить в Сирию. Там террористы будут создавать проблемы сирийским войскам, а в перспективе - вырываться на освобожденную территорию страны. Все это может привести к поражению сирийского правительства и гибели тысяч мирных жителей.

По словам эксперта, ситуация в Сирии в целом склонялась в сторону сирийского правительства. Проправительственные силы ведут медленные наступательные действия, вытесняя проамериканские силы — и поэтому сегодня Соединенные Штаты Америки перешли к открытой военной интервенции в Сирии.

«Сегодня мы можем констатировать, что США вступили в войну уже не против «Исламского государства»*, а именно против законного правительства Сирии на стороне оппозиционных сил. Фактически сегодня Соединенные Штаты Америки уже встали в позицию противника России в Сирии», — подытожил военный эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.