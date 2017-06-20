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Сирия, 20 июня. ССА** отбила атаку САА в районе города Даиль к северу от Даръа. Террористы ИГ* напали на курдов в провинции Хасака. САА понесла потери в результате обстрела боевиков вооруженной оппозиции в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потерпели поражение в результате сражений с ССА в районе города Даиль к северу от Даръа, а также потеряли танк; перебрасывают подкрепление в провинцию Ракка; подверглись обстрелу боевиков близ электростанции Мхарда в провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): атакует населенный пункт Аль-Алва в провинции Хасака.

Сирийская свободная армия (ССА): перебрасывает подкрепление в район города Дарат Изза на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла несколько позиций в районе Айн Тарма на северо-востоке Дамаска; открыла огонь в районе площади Аль-Абассин в Дамаске.

Курды: ведут бои с ССА вблизи деревни Басуфан на севере Алеппо.

Международная коалиция: нанесла авиаудары вблизи сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Хасака, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Фахд Али, пилот сбитого западной коалицией военного самолета Су-22 ВВС Сирии, сейчас находится в одном из госпиталей Дамаска, передает информационный портал Breaking News.

Проправительственные войска отбили у боевиков вооруженной оппозиции несколько опорных пунктов у моста Джуд Аль-Каббас в районе Айн Тарма на северо-востоке Дамаска, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (maytham956).Также союзные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают операцию по зачистке от исламистов соседнего квартала Джобар. В данный момент ведется артподготовка по позициям радикалов.

Боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, между тем открыли огонь в районе площади Аль-Абассин в столице. Как сообщает Twitter-канал (maytham956), жертв среди мирного населения, к счастью, нет.

Провинция Алеппо

Не прекращаются столкновения между Сирийской демократической армией**** (SDF) и «свободной армией» в северной части Алеппо. Сообщается, что Сирийская свободная армия (ССА) перебрасывает дополнительное подкрепление в район горы Симеон в городе Дарат Изза после атаки курдских Отрядов народной самообороны (YPG), в результате которой были уничтожены 32 радикала ССА.

Прогремел взрыв в военном штабе группировки «Бригада Султана Мурада» ССА в городе Аль-Баб, в результате чего были нейтрализованы два командира и 12 боевиков вооруженной оппозиции, передает военный источник на Facebook (SyriaTVChannels). Предполагается, что взрывное устройство было заложено бойцами «демократической армии».

В данный момент между сторонами разворачиваются бои вблизи деревни Басуфан, подконтрольной курдским войскам. Информации о потерях SDF и ССА пока не поступало.

Провинция Хомс

Проасадовские отряды продолжают продвижение в восточной части Хомса в сторону провинции Дейр эз-Зор. Накануне войска палестинского ополчения «Лива Аль-Кудс» совместно с подразделениями 5-го штурмового корпуса и Национальными силами обороны****** (NDF) ударили по позициям террористов «Исламского государства»* к востоку от насосной станции «T-3». В ходе ожесточенных 20-ти часовых боев окрестности насосной станции были полностью зачищены от боевиков ИГ, а также освобожден район Дахер Аль-Химар, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Более 30 радикалов ИГ были ликвидированы. Однако в результате столкновений также погибли два командира армии САР.

Возобновились бои к северу от административного центра провинции. Подразделения ополченцев-шиитов нанесли ракетный удар по позициям боевиков в районе населенного пункта Аль-Америя и Айн Иса, передает местный источник в Twitter (HomsCenter). Сведения о потерях со стороны радикалов формируются.

Провинция Даръа

Правительственные войска попытались продвинуться в районе города Даиль к северу от Даръа, однако боевики «свободной армии» отбили нападение, и, кроме того, уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) в восточных окрестностях Даиля. Об этом сообщает Twitter-канал (AmjadAssaf1).

Напомним, 48-ми часовое перемирие в рамках соглашения, заключенного между представителями Сирийской арабской армии (САА) и руководством вооруженной оппозиции, закончилось, и противники возобновили военные действия в регионе.

Провинция Ракка

Дополнительное подкрепление союзников Сирийской арабской армии (САА) было переброшено в провинцию Ракка, чтобы поддержать наступление в направлении Дейр эз-Зора. После мощной серии атак, в которых также участвовали бойцы элитного подразделения «Тигры», проправительственные подразделения значительно продвинулись в зачистке территорий в этом регионе от ИГИЛ.

Отряды NDF также стремятся в ближайшее время окружить боевиков «Исламского государства» на равнинах Ханассера.

Ранее сообщалось, что Сирийские демократические силы (SDF) захватили новый район в городе Ракка после тяжелых столкновений с радикалами ИГИЛ. При поддержке ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки под контроль курдов перешел район Аль-Байтара. Это уже пятый квартал, занятый курдскими войсками после начала битвы за Ракку 10 дней назад. У боевиков ИГ также были отбиты районы Аль-Машлаб, Аль-Сабихия, Романия и Аль-Синаа.

Провинция Хама

Проасадовские войска обнаружили заминированный автомобиль в населенном пункте Аль-Хассо к востоку от ключевого города Саламия. Информационный портал Al Manar News передает, что машина имеет иракский номер и очевидно была захвачена террористами «Исламского государства» в боях с иракскими ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби» в провинции Ниневия в Ираке.

Военный источник в сети Twitter (almadinafmsyria) сообщает, что боевики вооруженной оппозиции обстреляли электростанцию Мхарда из ракетных установок, в результате чего взорвалась топливная цистерна, а также были разрушены несколько близлежащих жилых домов.

Провинция Хасака

Багдад обвинил международную коалицию в убийстве 12-ти мирных жителей в результате воздушной бомбардировки в районе населенного пункта Тель-Хайр, расположенного вблизи сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Хасака. Информация была опубликована новостным порталом Al Sumaria News.

Между тем в южной части региона активизировали действия террористы «Исламского государства». На военной карте Syrian War Map появились сведения о том, что боевики ИГИЛ атакуют населенный пункт Аль-Алва, подконтрольный курдским подразделениям, к югу от города Аль-Шаддади. Данные о потерях сторон не оглашались.



* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)