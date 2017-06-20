Китай построит высокоскоростную железную дорогу на Урале за 2,5 млрд долларов

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Пекин, 20 июня. Высокоскоростная железнодорожная магистраль свяжет Челябинск и Екатеринбург. В строительство магистрали инвестирует китайская компания China Railway Group, сообщает China Daily.

Соглашение на сумму 2,5 млрд долларов было подписано 15 июня на форуме «Южный Харбин — Челябинская область». По проекту, поезда будут ходить по этой магистрали со скоростью до 300 км/ч. Время пути, таким образом, сократится до 1 часа 10 минут.

Строительство магистрали «Челябинск — Екатеринбург» станет частью плана по созданию транспортного коридора «Пекин — Москва», который, в свою очередь, является одним из пунктов стратегии «Экономический пояс Шелкового пути».

Ранее компания инвестировала в строительство магистрали, связывающей Москву и Казань.