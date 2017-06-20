Приставы на Урале потушили должника, устроившего самосожжение

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Пермь, 20 июня. Житель города Кунгур в Пермском крае пытался совершить самосожжение возле здания управления судебных приставов из-за долга в 18 тыс. рублей.

Как рассказали в УФССП, 65-летний мужчина вышел из здания, облил себя бензином и поджег зажигалкой. Сотрудники ведомства поспешили на помощь должнику, потушили его и вызвали скорую помощь. В результате мужчина остался жив, однако его состояние не уточняется. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Ura.ru.