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Происшествия
Приставы на Урале потушили должника, устроившего самосожжение
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Приставы на Урале потушили должника, устроившего самосожжение

12:16  20 Июня 2017
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Приставы на Урале потушили должника, устроившего самосожжение

Пермь, 20 июня. Житель города Кунгур в Пермском крае пытался совершить самосожжение возле здания управления судебных приставов из-за долга в 18 тыс. рублей.         

Как рассказали в УФССП,  65-летний мужчина вышел из здания, облил себя бензином и поджег зажигалкой. Сотрудники ведомства поспешили на помощь должнику, потушили его и вызвали скорую помощь. В результате мужчина остался жив, однако его состояние не уточняется. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Ura.ru.

Геннадий Плющев
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