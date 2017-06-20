Хама: около Саламии обезврежен заминированный автомобиль

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Аль-Хасу, 20 июня. Военные инженеры предотвратили террористический акт в населенном пункте Аль-Хасу.

Сирийской информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на военные источники, что армейским саперам удалось обнаружить и разминировать автомобиль, начиненный большим количеством взрывчатки.

Отмечается, что на внедорожнике были иракские номера из города Найнава. В автомобиле находилось несколько емкостей с взрывчатым веществом. Прибывшие на место военные инженеры успешно обезвредили взрывные устройства.