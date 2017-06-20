Емельяненко пригласил Трампа на бой с Митрионом

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Москва, 20 июня. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в ходе интервью на программе MMA Hour заявил, что очень уважает президента США Дональда Трампа и был бы рад, если бы американский президент пришел посмотреть на бой Емельяненко с американским бойцом Мэттом Митрионом.

«Мне кажется, что Дональд Трамп очень целеустремленный человек. Он все делает для своей страны и для своего народа и мне не всегда понятно такое количество критики в его адрес, — передает RT слова Емельяненко. — Я был бы рад, если бы он пришел на наш бой и поддержал нас с Мэттом».

Напомним, бой между Емельяненко (41 бой, 36 побед, в том числе 11 нокаутом) и Митрионом (16 боев, 11 побед, из них 10 нокаутом), состоится в Нью-Йорке 24 июня (по московскому времени — 25 июня). Ранее Мэтт Митрион обещал отправить Емельяненко в нокаут в ходе этого боя.