Британские ученые придумали, как заряжать телефоны при помощи мочи

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Санкт-Петербург, 20 июня. Британские ученые создали зарядное устройство для смартфонов, работающее при помощи мочи.

Компания Bristol Robotics Lab Университета Западной Англии научалась превращать продукты жизнедеятельности человека в электрический ток.

Исследователи провели эксперименты, наполнив несколько цилиндрических емкостей микроорганизмами, запитанными элементами, которые содержатся в сточных канализационных водах и моче. Организмы вырабатывают электроны для зарядки электроприборов.

Изобретение способно вырабатывать около 30–40 милливатт, на выработку которых требуется около 40 литров мочи, сообщает «Политэксперт». Ученые намерены увеличить эту цифру в будущем и создать подобие Powerbank, с помощью которого можно будет зарядить не только технику, но и помещение.