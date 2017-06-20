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Экономика
Большой юбилей: в Ижевске выпустили 100-тысячную Lada Vesta
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Большой юбилей: в Ижевске выпустили 100-тысячную Lada Vesta

12:02  20 Июня 2017
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Большой юбилей: в Ижевске выпустили 100-тысячную Lada Vesta

Ижевск, 20 июня. Автомобильный завод в Ижевске выпустил юбилейную Lada Vesta. Белый седан стал 100-тысячным авто в истории завода.

Известно, что транспортное средство оборудовано комплектацией Luxe с четырьмя airbag, датчиками света и дождя и обогревом лобового стекла, сообщает New Inform

Стоит отметить, что авто отечественного производителя является одним из самых востребованных на российском рынке. За прошедшие пять месяцев текущего года удалось реализовать примерно 28 тыс. авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Автомобиль оснащен бензиновым силовым двигателем мощностью 106 лошадиных сил. Доступна версия с производительностью 122 лошадиные силы.

Цена машины стартует от 546 тысяч рублей. 

 

#ижевск #lada #авто
Дана Балан
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