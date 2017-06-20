Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые нашли способ защититься от кошачьих «зомби-паразитов»
Triangle Created with Sketch.

Ученые нашли способ защититься от кошачьих «зомби-паразитов»

16:22  20 Июня 2017
402

Ученые нашли способ защититься от кошачьих "зомби-паразитов" ЖДАТЬ

Анн-Арбор, штат Мичиган, 20 июня. Исследователи из Соединенных Штатов обнаружили способ защитить человека от паразитов домашних кошек — токсоплазмы, простейших существ, которые отличаются некоторыми необычными свойствами. В частности, по мнению ряда ученых, зараженные токсоплазмозом мыши переживают изменения в поведении, которые приводят к их смерти — животные становятся агрессивными, перестают прятаться и быстро становятся добычей хищников, распространяя токсоплазмоз далее.

Человеку токсоплазма может угрожать только в случае крайнего ослабления иммунитета; кроме того, токсоплазмоз опасен для беременных женщин, поскольку способен вызывать серьезные дефекты в развитии плода. 

Ученые нашли способ защититься от кошачьих "зомби-паразитов" ЖДАТЬ

Ученые из Университета Мичигана выяснили, что блокировка синтеза фермента CPL способна лишить паразита его опасных для человека свойств. В ходе экспериментов на мышах ученым удалось предотвратить развитие острой стадии болезни, не давая токсоплазме впадать в «спячку» в мышиных организмах — в результате количество токсоплазмы снижалось в 100–200 раз, что снижало и способность ее проникать в ткани мозга, вызывая изменения поведения у мышей. Соответственно, предполагают ученые, блокировка CPL способна помочь и человеку.

Ученые нашли способ защититься от кошачьих "зомби-паразитов" ЖДАТЬ

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть