Ученые нашли способ защититься от кошачьих «зомби-паразитов»

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Анн-Арбор, штат Мичиган, 20 июня. Исследователи из Соединенных Штатов обнаружили способ защитить человека от паразитов домашних кошек — токсоплазмы, простейших существ, которые отличаются некоторыми необычными свойствами. В частности, по мнению ряда ученых, зараженные токсоплазмозом мыши переживают изменения в поведении, которые приводят к их смерти — животные становятся агрессивными, перестают прятаться и быстро становятся добычей хищников, распространяя токсоплазмоз далее.

Человеку токсоплазма может угрожать только в случае крайнего ослабления иммунитета; кроме того, токсоплазмоз опасен для беременных женщин, поскольку способен вызывать серьезные дефекты в развитии плода.

Ученые из Университета Мичигана выяснили, что блокировка синтеза фермента CPL способна лишить паразита его опасных для человека свойств. В ходе экспериментов на мышах ученым удалось предотвратить развитие острой стадии болезни, не давая токсоплазме впадать в «спячку» в мышиных организмах — в результате количество токсоплазмы снижалось в 100–200 раз, что снижало и способность ее проникать в ткани мозга, вызывая изменения поведения у мышей. Соответственно, предполагают ученые, блокировка CPL способна помочь и человеку.