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Украина
Киев сообщил о пропавшем в Донбассе полковнике Нацгвардии
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Киев сообщил о пропавшем в Донбассе полковнике Нацгвардии

12:16  20 Июня 2017
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Полковник Нацгвардии Украины пропал без вести в Донбассе

Киев, 20 июня. Полковник Национальной гвардии Украины Александр Бойк пропал без вести в Донбассе во время выполнения боевого задания. Об этом говорится в сообщении Нацгвардии.

Согласно приведенным данным, офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко пропал в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Луганской области в результате «боевого столкновения». 

«По неподтвержденным данным офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил Киев в подготовке провокаций накануне встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко.

#ато #всу #донбасс
Тимур Румянцев
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