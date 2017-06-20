Киев сообщил о пропавшем в Донбассе полковнике Нацгвардии

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Киев, 20 июня. Полковник Национальной гвардии Украины Александр Бойк пропал без вести в Донбассе во время выполнения боевого задания. Об этом говорится в сообщении Нацгвардии.

Согласно приведенным данным, офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко пропал в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Луганской области в результате «боевого столкновения».

«По неподтвержденным данным офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил Киев в подготовке провокаций накануне встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко.