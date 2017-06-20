ДТП на МКАД закончилось дракой водителя и пассажира

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Москва, 20 июня. Дорожно-транспортное происшествие закончилось рукоприкладством и задержанием агрессивно настроенного пассажира одного из столкнувшихся автомобилей.

На 86-м километре МКАД не поделили дорогу ВАЗ-2105 и Land Rover Freelander. За рулем иномарки находилась девушка, а пассажиром был молодой человек. Именно он, как пишет «360° Подмосковье», затеял разборки с водителем отечественной легковушки.

Сначала он несколько раз пнул по бамперу машины, а затем избил водителя автомобиля Lada. На место прибыли полицейские и задержали 21-летнего молодого человека. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.