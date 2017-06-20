Автобус с пассажирами загорелся в Зеленограде

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Зеленоград, 20 июня. Автобус неожиданно загорелся, когда развозил пассажиров в Зеленограде. Инцидент произошел в районе Старое Крюково.

Жертв удалось избежать благодаря своевременным действиям водителя, который быстро остановил машину и высадил пассажиров на дороге. После этого шофер самостоятельно потушил огонь в моторном отсеке с помощью огнетушителя. Сообщается, что при этом часть дизельного топлива разлилась по дороге. В ближайшее время дорогу отмоют во избежание повторения ЧП, сообщает Телеканал 360.