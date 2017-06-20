Пушков объяснил бешенство сенаторов США из-за заморозки новых санкций против РФ

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Москва, 20 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение конгресса США поставить на паузу продление антироссийских санкций. Как стало известно ранее, процедуру рассмотрения законопроекта, предусматривающего введение новых экономических санкций против России и ограничивающего полномочия президента по снятию ранее введенных ограничительных мер притормозили республиканцы. Теперь документ, ранее одобренный сенатом, вернули в профильный комитет для внесения поправок.

По мнению Пушкова, приостановка этого законопроекта дает шанс двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона. «Приостановка в Конгрессе законопроекта, включающего новые санкции против России, дает шанс отношениям США с Россией — вместо того,чтобы похоронить их», — написал сенатор в своем Twitter.

При этом он заметил, что это вызывает бешенство у ряда членов сената США, «где задались именно такой целью и намерены действовать по принципу — чем хуже, тем лучше».