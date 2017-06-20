Новый транспортный самолет для Минобороны РФ создает КБ Ильюшина

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Москва, 20 июня. «Авиационный комплекс имени Ильюшина» разрабатывает средний военно-транспортный самолет грузоподъемностью в 20 тонн для российского оборонного ведомства, сообщил главный конструктор предприятия Николай Таликов.

В одном из ведущих предприятий страны в сфере самолетостроения ОАО «Ил» рассказали об актуальных проектах. По словам главного конструктора предприятия Николая Таликова «Сейчас только-только сформировался пакет по среднему транспортному самолету. Это двадцатитонник, в габаритах по сечению такой же, как Ил-76. Мы уже приступили к работам по этому самолету», — сказал ведущий специалист.

Он отметил, что техническое задание для реализации проекта практически утвердили. Рабочее название самолета на двух двигателях — Ил-214. Фирма Ильюшина предлагает Минообоны России версию Ил-76МФ — удлиненный на 6,6 метра вариант Ил-76. В настоящий момент прорабатывается вопрос о финансировании перспективного тяжелого самолета Ил-106.