Правительство РФ выделило вузам гранты на развитие онлайн-обучения
Москва, 20 июня. Правительство России утвердило новые правила предоставления грантов вузам в виде субсидий из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Уточняется, что гранты будут направлены на распространение технологий онлайн-обучения, в том числе разработку требований к навыкам и повышение квалификации специалистов в данной области, а также нормативно-правовой базы для обеспечения развития обучения.
Кроме того, предусмотрено создание на средства, полученные в форме субсидий, системы оценки онлайн-курсов, программного обеспечения, информационного ресурса, который позволит работать с онлайн-курсами по принципу «одного окна».
Уже в 2017 году предполагается выделить на совершенствование онлайн-обучения около 400 млн рублей, сообщают «Аргументы и факты».
ВУЗы смогут получать гранты от государства на развитие онлайн-обучения https://t.co/kBwZCsagyZ pic.twitter.com/M1mTfUa7mw— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 20, 2017