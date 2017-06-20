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Россия
Правительство РФ выделило вузам гранты на развитие онлайн-обучения
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Правительство РФ выделило вузам гранты на развитие онлайн-обучения

12:04  20 Июня 2017
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Правительство РФ выделило вузам гранты на развитие онлайн-обучения

Москва, 20 июня. Правительство России утвердило новые правила предоставления грантов вузам в виде субсидий из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. 

Уточняется, что гранты будут направлены на распространение технологий онлайн-обучения, в том числе разработку требований к навыкам и повышение квалификации специалистов в данной области, а также нормативно-правовой базы для обеспечения развития обучения. 

Кроме того, предусмотрено создание на средства, полученные в форме субсидий, системы оценки онлайн-курсов, программного обеспечения, информационного ресурса, который позволит работать с онлайн-курсами по принципу «одного окна». 

Уже в 2017 году предполагается выделить на совершенствование онлайн-обучения около 400 млн рублей, сообщают «Аргументы и факты»

 

Владимир Багров
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