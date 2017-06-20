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Весь мир
«Нафтогаз» призвал США наказать санкциями участников «Северного потока-2»
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«Нафтогаз» призвал США наказать санкциями участников «Северного потока-2»

12:13  20 Июня 2017
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«Нафтогаз» призвал США наказать санкциями участников «Северного потока-2»

Киев, 20 июня. Руководство «Нафтогаза Украины» призвало власти Соединенных Штатов наложить санкции на компании, участвующие в проекте «Северный поток-2». Соответствующую информацию приводит The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы украинской компании Андрея Коболева.

По его словам, строительство трубопровода как угрожает единству Европы, так и противоречит интересам США и Украины.

«Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект», — отметил Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на огромные взаимные претензии между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом», украинские энергетики заинтересованы в том, чтобы продолжать транзит российского газа в Европу и после 2020 года.

#сша #украина #северный поток #нафтогаз
Тимур Румянцев
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