«Нафтогаз» призвал США наказать санкциями участников «Северного потока-2»

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Киев, 20 июня. Руководство «Нафтогаза Украины» призвало власти Соединенных Штатов наложить санкции на компании, участвующие в проекте «Северный поток-2». Соответствующую информацию приводит The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы украинской компании Андрея Коболева.

По его словам, строительство трубопровода как угрожает единству Европы, так и противоречит интересам США и Украины.

«Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект», — отметил Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на огромные взаимные претензии между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом», украинские энергетики заинтересованы в том, чтобы продолжать транзит российского газа в Европу и после 2020 года.