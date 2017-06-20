Тагильский уфолог разглядел на Марсе «тела гуманоидов»

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Нижний Тагил, 20 июня. Уфолог Валентин Дегтярев обнаружил «тела мертвых гуманоидов» и таинственный космический корабль на снимках, сделанных марсоходом Curiosity. По словам исследователя, космическое агентство NASA специально удаляет оригинальные снимки, меняя их на неразборчивые.

«Одна фотография была на интерактивном мегапиксельном снимке-панораме. На фотографии два мертвых гуманоида в скафандрах. Оба лежат на боку с согнутыми в коленях ногах», — цитирует его слова Ura.Ru.

Рядом с телом одного из гуманоидов лежат части непонятного аппарата, отмечает уфолог.

Если инопланетяне жили на Марсе миллиарды лет назад, как их тела могли сохраниться в нетронутом виде, задается вопросом Дегтярев. Уфолога также возмущает поведение ученых NASA, которые быстро удалили фотографию с трупами пришельцев.

На одном из снимков ученый увидел загадочный аппарат, длина которого достигает 100 метров. Этот аппарат совершенно точно не с Земли, считает Дегтярев. Его необычная форма явно доказывает инопланетное происхождение, уверен уфолог.