Столтенберг назвал цель размещения батальонов НАТО у границ России

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Вильнюс, 20 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал размещение международных батальонов НАТО на «восточном фланге» Североатлантического альянса — то есть в непосредственной близости к границам России — важным средством «сдерживания». Такое заявление генсек Альянса сделал в ходе визита в Литву.

«Размещение подразделений НАТО является наглядной демонстрацией союзнической солидарности и обязательств по коллективной обороне, — объявил Столтенберг в рамках встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичусом и главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом. — С учетом современных реалий и агрессивных действий России это является важным и необходимым средством сдерживания».

Как сообщает «Свободная пресса», в ходе визита в Литву генеральный секретарь НАТО будет наблюдать за совместными учениями НАТО Gelezinis vilkas, в которых примут участие 5,3 тысяч военных из девяти стран-членов НАТО. Интересно, что «Gelezinis vilkas» — «Железный волк» — это название литовского фашистского движения, существовавшего до 1934 года, члены которого предприняли попытку госпереворота, а позже сотрудничали с нацистами.