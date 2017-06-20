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Новости Сирии
Боевики ИГ используют противотанковые ракеты производства США
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Боевики ИГ используют противотанковые ракеты производства США

11:38  20 Июня 2017
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Боевики ИГ используют противотанковые ракеты производства США

Ракка, 20 июня. Боевики «Исламского государства»* применяют в ходе боевых действий в Сирии и Ираке оружие американского производства.

Сирийский источник сообщил, что в ходе столкновений с правительственными войсками САР и курдским ополчением боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) используют противотанковые ракетные комплексы TOW 2 производства США.

Боевики ИГ используют противотанковые ракеты производства США

Игиловцы используют орудия ПВО SAMS, которые способны поражать вертолеты и низколетящие самолеты. Данное оружие используется террористами против «Сирийских демократических сил», ведущих осаду Ракки. Вооружение курдским ополченцам также поставляют США.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #иг #игил #курды
Алексей Громов
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