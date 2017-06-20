Как отдыхаем в 2018 году: сколько выходных, переносы, все праздничные дни

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило проект переноса выходных дней в 2018 году. Он отличается от того графика, по которому россияне жили в 2017-м. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как отдыхаем на Новый год в 2018 году

В 2017 году 30 декабря, который считается рабочим днем, удачно выпало на субботу, поэтому можно считать его началом затяжных новогодних каникул. Официальные выходные дни в конце декабря — начале января продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2017 года, то есть целых 10 дней.

Перенос выходных в январе 2018 года

В следующем году, как и в текущем, во время новогодних каникул два официальных праздничных дня совпадают с выходными. Именно поэтому Минтруд РФ предлагает перенести эти дни, присоединив бонусом к другим праздникам. И вот что получается:

выходной день 6 января (суббота) может быть перенесен на 9 марта (пятница);

(суббота) может быть перенесен на (пятница); выходной день 7 января (воскресенье) может быть перенесен на 2 мая (среда).

Как говорится в тексте документа Минтруда, эти переносы будут сделаны в соответствии с частью второй статьи 112 Трудового кодекса РФ.

Напомним, 7 января в России отмечается второй по значимости (после Пасхи) православный праздник — Рождество Христово.

Изменения выходных в 2018 году

Главное изменение по сравнению с 2017 годом — не только то, что чиновники предлагают увеличить число выходных в марте и мае за счет двух дней, которые выпадают на январские каникулы.

Чиновники также предлагают организовать перенос выходных с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря (эти три дня выпадают на субботу) — на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря (это понедельники). В Минтруде уверены: такие изменения помогут организациям и компаниям заранее спланировать рабочее время. Значит, это будет удобно и для жителей страны.

Как отдыхаем весной

Чиновники в 2018 году вслед за календарем готовят нам продолжительные выходные. Так, в честь Дня защитника Отечества россияне смогут отдохнуть три дня, а в честь Международного женского дня 8 Марта — даже четыре.

Перед Праздником весны и труда россиян также наградят хорошим мини-отпуском — с 29 апреля по 2 мая. В то же время День Победы хоть и является выходным днем, но стоящие рядом дни — нет. И 8 мая, и 10 мая жителям нашей страны придется потрудиться.

Как отдыхаем летом и осенью

Летом начинается пора отпусков: если кто-то из россиян такого счастья лишен, то ему остается утешаться выходными. Как обычными, так и внеплановыми — в честь Дня России. В 2018 году Минтруд предлагает сделать выходными промежуток с 10 по 12 июня.

Также три дня будут отведены жителям России и в ноябре — по случаю Дня народного единства. С 3 по 5 ноября люди получат возможность отвлечься от рабочей суеты и немного отдохнуть.

Реакция на новый календарь

Реакция социальных сетей на новый график пока еще сдержанная. Пользователи просто делятся информацией. Молчит пока и Владимир Жириновский, который известен своими резкими высказываниями относительно графика отдыха россиян.

Так,несколько лет назад он предложил отменить новогодние каникулы, сделав уже 2 января рабочим днем. По его словам, лучшим подарком для россиян стала бы полная отмена долгоиграющих новогодних праздников. Однако другие депутаты смогли отстоять праздничный календарь, принятый в середине 2000-х годов и подаривший россиянам продолжительные зимние праздники.

Чуть позже Жириновский смягчил свою позицию: нужно убрать все праздники, оставив только три выходных (1 января, 9 мая и 12 июня). Вместо этого он предлагал дать россиянам 30 дней отпуска ежегодно а также 15 дней, когда можно отдохнуть сверх этого графика. Индивидуально, самостоятельно, без всеобщего гуляния.

Официальные праздничные дни в России в 2018 году

Резюмируем. Если предложение Минтруда будет одобрено, то россияне смогут отдыхать в следующие даты: