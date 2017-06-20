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Общество
Напавшего на бойца Росгвардии участника митинга 12 июня задержали под Петербургом
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Напавшего на бойца Росгвардии участника митинга 12 июня задержали под Петербургом

11:33  20 Июня 2017
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Напавшего на бойца Росгвардии участника митинга 12 июня задержали под Петербургом

Санкт-Петербург, 20 июня. Подозреваемого в нападении на сотрудника Росгвардии во время митинга 12 июня на Марсовом поле задержали в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, мужчину 1984 года рождения задержали в поселке им. Морозова. Задержанный был «изобличен в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника ФСВНГ на почве внезапного возникшего неприязненного отношения в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей». По данным правоохранителей, он ударил бойца Росгвардии кулаком в спину.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст.318 ч.1 УК РФ.

Катерина Михайлиди
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