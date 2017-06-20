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Новости Сирии
Курды несут серьезные потери от смертников ИГИЛ в Ракке
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Курды несут серьезные потери от смертников ИГИЛ в Ракке

11:25  20 Июня 2017
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Курды несут серьезные потери от смертников ИГИЛ в Ракке

Ракка, 20 июня. Смертники «Исламского государства»* провели несколько атак на позиции курдского ополчения.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало ряд видеороликов атак смертников на заминированных автомобилях позиций курдского ополчения из состава «Сирийских демократических сил». Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взрывами уничтожили несколько укрепленных пунктов курдов, было совершено не менее шести атак.

Курды несут серьезные потери от смертников ИГИЛ в Ракке

Командование СДС пока не разглашает точные данные о потерях. Сообщается, что игиловцы активно используют беспилотники с самодельными бомбами на борту. Бои в Ракке проходят с переменным успехом, стратегические объекты и городские кварталы по несколько раз переходят из рук в руки.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #ракка #смертник
Алексей Громов
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