Курды несут серьезные потери от смертников ИГИЛ в Ракке

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Ракка, 20 июня. Смертники «Исламского государства»* провели несколько атак на позиции курдского ополчения.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало ряд видеороликов атак смертников на заминированных автомобилях позиций курдского ополчения из состава «Сирийских демократических сил». Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взрывами уничтожили несколько укрепленных пунктов курдов, было совершено не менее шести атак.

Командование СДС пока не разглашает точные данные о потерях. Сообщается, что игиловцы активно используют беспилотники с самодельными бомбами на борту. Бои в Ракке проходят с переменным успехом, стратегические объекты и городские кварталы по несколько раз переходят из рук в руки.

* Организация запрещена на территории РФ.