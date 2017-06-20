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Происшествия
Сенатор рассказал, что могло привести к ЧП с подростками на Ладожском озере
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Сенатор рассказал, что могло привести к ЧП с подростками на Ладожском озере

11:22  20 Июня 2017
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Сенатор рассказал, что могло привести к ЧП с подростками на Ладожском озере

Москва, 20 июня. Причиной ЧП на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками, могла стать неустойчивая погода. Об этом во вторник заявил сенатор Сергей Катанандов, который представляет в Совете Федерации республику Карелия.

«В этом году, да и в предыдущем тоже, очень неустойчивая погода, в связи с этим обманчивая. Как правило, такие события могут происходить, когда поднимается внезапно сильный ветер на озерах», — отметил он.

По словам Катанандова, в подобных условиях с лодкой справиться чрезвычайно трудно, передает Национальная служба новостей.

Геннадий Плющев
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