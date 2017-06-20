ЕСПЧ признал неправомерным закон РФ о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних
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Брюссель, 20 июня. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованным принятый в Российской Федерации закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, не достигших совершеннолетия. Текст документа размещен на сайте ЕСПЧ.
Напомним, законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей был подписан главой российского государства Владимиром Путиным четыре года назад.
Закон предполагает штрафные санкции в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
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