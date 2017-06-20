Новороссия сегодня: социальный геноцид ДНР и ЛНР, истинные причины АТО в Донбассе

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Донбасс, 20 июня. Теракт в ЛНР. Жизнь переселенцев на Украине. Киев усиливает пропаганду в народных республиках. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Общая обстановка

За минувшие сутки на территории свободных республик Донбасса обстрелам киевских силовиков подверглись 20 населенных пунктов. По ним было выпущено 550 снарядов и мин различного калибра. В результате обстрела в ДНР погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

В ЛНР на растяжке, установленной украинской ДРГ, подорвался гражданский, который скончался на месте. В Луганске данный инцидент квалифицируют как теракт и сообщают, что в указанном месте силами Народной милиции ЛНР было произведено разминирование.

Заблудившиеся медики

Генерал-лейтенант «АТО» Александр Розмазнин заявил о задержании на украинской территории заблудившихся медиков — выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии. Те якобы заблудились после празднования Дня медработника и чудесным образом «забрели» на подконтрольную ВСУ территорию.

Абсурдность и недостоверность данного заявления подтверждается полным отсутствием какой-либо уточняющей информации — не названы ни имена, ни идентификационные данные, фото также не представлены. Не назван даже район «задержания».

Контуженый мальчик

Вечером 19 июня украинские СМИ сообщили о девятилетнем мальчике, который получил контузию в результате обстрела ополченцами города Счастье (подконтрольный ВСУ город ЛНР). Инцидент якобы произошел 15 июня, то есть через четыре дня назад.

Корреспондент ФАН связался с собственным источником в оборонном ведомстве ЛНР с целью проверки информации. Источник сообщил, что обстрел, о котором идет речь, имел место, но велся он с позиций ВСУ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Новый Айдар.

Не войной, так пропагандой

На фоне сообщений по отмене «АТО» и введении режима полноценной силовой операции Киев усиливает нажим в отношении жителей республик, обещая возобновление неких социальных выплат (конкретики пока нет). Также украинские власти планируют до конца лета покрыть телевещанием своих каналов неподконтрольные территории.

В Новом Айдаре (подконтрольный ВСУ город ЛНР) заканчивается строительство 134-метровой телебашни, сигнал с которой накроет практически все крупные города ЛНР. В то же время в Часов Яре (подконтрольный ВСУ населенный пункт ДНР) еще в начале июня начали вещать на территории ДНР и ЛНР украинские радиостанции.

Парубий об «АТО»

Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что режим «АТО» был введен вместо режима военного положения для того, чтобы можно было провести выборы на Украине. Таким образом, политик признал факт того, что в 2014 году политические амбиции нынешней украинской власти были поставлены выше вопросов освобождения Донбасса от мнимой террористической оккупации.

В это же время один из ведущих украинских политологов Владимир Фесенко заявил о том, что разрабатываемый в срочном порядке закон о реинтеграции Донбасса позволит украинской власти легально применять Вооруженные силы Украины в Донбассе. Тем самым он указал на незаконность их применения до сего дня.

О жизни луганских переселенцев на Украине

Почти четверть временно перемещенных лиц не получили социальные выплаты в Попасной (Луганская область). Об этом сообщили в Попаснянской райгосадминистрации, мотивировав отказы отсутствием людей дома при обследовании социально-жилищных условий. Из 186 обращений отказы получили 45 семей.

Корреспондент ФАН побеседовал с жительницей Луганска Мариной Павловной, чьи родственники проживают на подконтрольной ВСУ территории ЛНР. «Социальным работникам дана установка сверху не выискивать людей. И, если человека нет дома, в заключении они ставят отметку, что данный человек по указанному адресу не проживает. И никто не смотрит на причины — может, в больнице был или по другим делам. Просто мы там не нужны», — подытожила женщина.