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Происшествия
Пассажирский самолет задымился в небе над Польшей
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Пассажирский самолет задымился в небе над Польшей

11:26  20 Июня 2017
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Пассажирский самолет задымился в небе над Польшей

Гданьск, 20 июня. Самолет скандинавской авиакомпании SAS был вынужден вернуться в аэропорт польского Гданьска сразу же после взлета. Причиной экстренной посадки стало сильное задымление в кабине пилотов и салоне самолета.

Как сообщают польские СМИ, авиалайнер Airbus 319, на борту которого находилось 88 пассажиров и пять членов экипажа, был вынужден сразу же после вылета вернуться обратно в аэропорт из-за задымления в салоне и кабине пилотов. На борту из-за задымления началась общая паника.

«Стюардессы начали передвигаться в масках. Началась общая паника. Теперь мы в аэропорту ждем, что будет дальше», — сообщил один из пассажиров злополучного рейса.

Всех пассажиров и членов экипажа сразу же после приземления эвакуировали с борта воздушного судна с помощью надувного, пострадавших в результате инцидента не было.

Валентин Меликов
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