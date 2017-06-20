Отказ сотовых операторов от безлимитных тарифов вызвал у ФАС подозрения

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Москва, 20 июня. Массовый отказ сотовых операторов от тарифов с безлимитным Интернетом вызвал подозрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Уже в ближайшем будущем это может стать предметом серьезного разбирательства.

В ФАС поступили ответы на запросы, которые были направлены операторам с требованием объяснить, с чем связан отказ. Сейчас специалисты изучают их и готовятся вынести решение. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.

На сотовых операторов пожаловались абоненты. Именно они заметили, что тарифы с безлимитным Интернетом пропали практически одновременно. Сами операторы объясняют такое решение перегруженностью сетей и отсутствием интереса со стороны клиентов.