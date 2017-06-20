Кремль раскрыл темы переговоров Путина и президента Бразилии

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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим бразильским коллегой Мишелем Темером, в ходе которой стороны обсудят сотрудничество в экономике. Как сообщает пресс-служба Кремля, также предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

Как говорится в сообщении, во время встречи планируется рассмотрение всего комплекса российско-бразильских отношений. Особое внимание президенты двух стран уделят укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах, а также наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей. Главы государств намерены обменяться мнениями по ключевым международным и региональным темам.

Отметим, что Темер впервые прибывает в Россию с момента вступления в должность 31 августа 2016 года. Визит бразильского лидера в Москве продлится два дня.