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Политика
Кремль раскрыл темы предстоящих переговоров Путина с президентом Бразилии
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Кремль раскрыл темы предстоящих переговоров Путина с президентом Бразилии

11:12  20 Июня 2017  /обновлено: 11:34  20 Июня 2017
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Кремль раскрыл темы переговоров Путина и президента Бразилии

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим бразильским коллегой Мишелем Темером, в ходе которой стороны обсудят сотрудничество в экономике. Как сообщает пресс-служба Кремля, также предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

Как говорится в сообщении, во время встречи планируется рассмотрение всего комплекса российско-бразильских отношений. Особое внимание президенты двух стран уделят укреплению сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах, а также наращиванию и диверсификации торгово-экономических связей. Главы государств намерены обменяться мнениями по ключевым международным и региональным темам.

Кремль раскрыл темы предстоящих переговоров Путина с президентом Бразилии

Отметим, что Темер впервые прибывает в Россию с момента вступления в должность 31 августа 2016 года. Визит бразильского лидера в Москве продлится два дня.

 

 

#путин
Тимур Румянцев
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