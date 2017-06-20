Сирия: Минобороны РФ назвало стабильной ситуацию в зонах деэскалации

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Москва, 20 июня. Минобороны РФ оценивает ситуацию в зонах деэскалации в Сирии как стабильную – российская сторона в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 7 нарушений, турецкая представила те же данные.

Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 7 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 5, Латакия – 1 и Хама – 1. Те же данные по количеству нарушений представила Турция, из них в провинциях Дамаск – 2, Деръа – 2, Хама – 1 и Хомс – 2, говорится в бюллетене российского оборонного ведомства.

Беспорядочную стрельбу зафиксировали в районах, которые остаются под контролем боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в России). По данным Минобороны РФ, Центр по примирению сторон в САР провел 3 гуманитарные акции в сирийском Алеппо, мирное население получило 3,6 тонны продовольствия.

* Организация запрещена на территории РФ.