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Спорт
На втором матче Кубка конфедераций в Петербурге ожидается вдвое меньше болельщиков
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На втором матче Кубка конфедераций в Петербурге ожидается вдвое меньше болельщиков

11:14  20 Июня 2017
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На второй матч Кубка конфедераций в Петербурге ожидается вдвое меньше болельщиков

Санкт-Петербург, 20 июня. Транспортные службы Петербурга продолжают подготовку к матчу 22 июня между Камеруном и Австралией в рамках группового этапа Кубка конфедераций.

Как стало известно ФАН, по предварительным данным, болельщиков на этом матче будет почти вдвое меньше по сравнению с матчем между сборной России и Новой Зеландии.

В первую очередь, на посещаемость скажется то, что играть будет не сборная России, и достаточно малое количество гостей из этих двух стран.

На втором матче Кубка конфедераций в Петербурге ожидается вдвое меньше болельщиков

В метрополитене Петербурга пока не принято решение — будут ли ограничивать вход на станцию «Крестовский остров» из-за большого пассажиропотока, как было 17 июня.

Реагировать будут по мере необходимости. На данный момент предполагают, что «Крестовский остров» справится с нагрузкой без проблем.

#футбол #петербург #кубокконфедераций
Дана Балан
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