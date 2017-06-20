На втором матче Кубка конфедераций в Петербурге ожидается вдвое меньше болельщиков

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Санкт-Петербург, 20 июня. Транспортные службы Петербурга продолжают подготовку к матчу 22 июня между Камеруном и Австралией в рамках группового этапа Кубка конфедераций.

Как стало известно ФАН, по предварительным данным, болельщиков на этом матче будет почти вдвое меньше по сравнению с матчем между сборной России и Новой Зеландии.

В первую очередь, на посещаемость скажется то, что играть будет не сборная России, и достаточно малое количество гостей из этих двух стран.

В метрополитене Петербурга пока не принято решение — будут ли ограничивать вход на станцию «Крестовский остров» из-за большого пассажиропотока, как было 17 июня.

Реагировать будут по мере необходимости. На данный момент предполагают, что «Крестовский остров» справится с нагрузкой без проблем.