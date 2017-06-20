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Nissan отозвал в России почти 7 тысяч автомобилей Murano
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Nissan отозвал в России почти 7 тысяч автомобилей Murano

11:16  20 Июня 2017
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Nissan отозвал в России почти 7 тысяч автомобилей Murano

Москва, 20 июня. Nissan отозвал в России почти 7 тыс. кроссоверов Murano‍, произведенные с июня 2013 года по ноябрь 2016 года.

Причиной отзыва стала ошибка, допущенная при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя, пояснили в Росстандарте. VIN-коды отзываемых кроссоверов указаны в приложении к сообщению на сайте ведомства.

Неполадки касаются рулевого усилителя. Из-за ошибки при производстве существует рискк повреждения патрубка и утечке рабочей жидкости и последующего возгорания в моторном отсеке.

Владельцы отзываемых кроссоверов Murano могут бесплатно заменить патрубок высокого давления рулевого усилителя.    

Ярослава Замысловатова
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