Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
МИД РФ прокомментировал решение суда ЕС по иску Киселева
Triangle Created with Sketch.

МИД РФ прокомментировал решение суда ЕС по иску Киселева

17:12  20 Июня 2017
324

МИД РФ назвал нарушением прав отказ ЕС Киселеву участвовать в заседании

Москва, 20 июня. Министерство иностранных дел России назвало нарушением базовых прав, в том числе права на защиту, отказ суда ЕС журналисту Дмитрию Киселеву, которому запретили участвовать в заседании по его иску. По сути это наказание за высказывание собственных политических взглядов.

В ведомстве также отметили, что считают странным решение Евросоюза, который допускает и одобряет такого рода цензуру в собственных границах.

В сообщении отмечается, что для достижения своих сомнительных целей ЕС не только подгонят положения собственных договоров под сиюминутные задачи, но и нарушают базовые права, в том числе право на защиту, попадающих под санкции физических и юридических лиц.

Не исключено, что в ЕС опасаются непредвзятых оценок происходящих в мире событий, подача и трактовка которых отличается о того, что тиражируют «европейские» СМИ.

Ранее Киселев прокомментировал отказ ЕС снять с него санкции. Отметим, что в марте прошлого года журналист подал иск в Европейский суд. Гендиректор «России сегодня» попал в черный список ЕС более трех лет назад.

#ес #киселев
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть