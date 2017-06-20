МИД РФ прокомментировал решение суда ЕС по иску Киселева

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Москва, 20 июня. Министерство иностранных дел России назвало нарушением базовых прав, в том числе права на защиту, отказ суда ЕС журналисту Дмитрию Киселеву, которому запретили участвовать в заседании по его иску. По сути это наказание за высказывание собственных политических взглядов.

В ведомстве также отметили, что считают странным решение Евросоюза, который допускает и одобряет такого рода цензуру в собственных границах.

В сообщении отмечается, что для достижения своих сомнительных целей ЕС не только подгонят положения собственных договоров под сиюминутные задачи, но и нарушают базовые права, в том числе право на защиту, попадающих под санкции физических и юридических лиц.

Не исключено, что в ЕС опасаются непредвзятых оценок происходящих в мире событий, подача и трактовка которых отличается о того, что тиражируют «европейские» СМИ.

Ранее Киселев прокомментировал отказ ЕС снять с него санкции. Отметим, что в марте прошлого года журналист подал иск в Европейский суд. Гендиректор «России сегодня» попал в черный список ЕС более трех лет назад.