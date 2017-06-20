Посол Ирана назвал ракетный удар по ИГ в Сирии ответом на теракт в Тегеране

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Москва, 20 июня. Ракетный удар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* стал ответом на теракт в Тегеране, заявил посол Ирана в РФ.

«Ракетный обстрел Корпуса стражей исламской революции по террористам стал ответом на теракты в Тегеране», — заявил Санаи в ходе заседания круглого стало в МИА «Россия сегодня».

В ракетном ударе есть два послания миру: показать силу и обороноспособность Ирана и защищать границы, используя для этого собственные силы, добавил он.

Напомним, что в начале июня группа из людей, переодетых в женские платья, открыла огонь в здании иранского парламента. Один из них совершил самоподрыв. Атаке подвергся и мавзолей имама Хомейни — одна из нападавших также устроила самоподрыв. В результате погибли 17 человек, пострадали более 40.

* Организация запрещена на территории РФ.