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Появилось видео задержания чеченца, продававшего золотой маузер в Северной Осетии
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Появилось видео задержания чеченца, продававшего золотой маузер в Северной Осетии

11:28  20 Июня 2017
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Появилось видео задержания чеченца, продававшего золотой маузер в Северной Осетии

Владикавказ, 20 июня. Сотрудники управлений ФСБ и МВД по Северной Осетии успешно пресекли попытку продать золотой маузер. Правоохранители задержали двух продавцов — 41-летнего выходца из Чечни и 31-летнего местного жителя. 

Так, раритетное оружие 1932 года выпуска продавца оценили в десть миллионов рублей. Как показала экспертиза, золотой пистолет все еще годен к стрельбе.

В настоящее время эксперты устанавливают происхождение маузера и его настоящую стоимость.

Стоит отметить, что аналогичная попытка продать такой же золотой маузер была пресечена в регионе летом 2016 года, пишет «Ридус».

Как сообщало агентство Ura.Ru, ранее в Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении пожилой женщины. 

 

#чечня #пистолет #маузер #северная осетия
Тимур Румянцев
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