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Совершивший подвиг на дрейфующей барже «Т-36» Асхат Зиганшин умер в Петербурге
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Совершивший подвиг на дрейфующей барже «Т-36» Асхат Зиганшин умер в Петербурге

11:21  20 Июня 2017
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Совершивший подвиг на дрейфующей барже «Т-36» Асхат Зиганшин умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июня. Последний символ советской эпохи 78-летний Асхат Зиганшин скончался в ломоносовской больнице №26. 57 лет назад он стал известен благодаря подвигу, когда вместе со своими тремя товарищами 49 дней дрейфовал на барже в Тихом океане без еды и воды.

В последние годы Зиганшин жил в Стрельне. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, до вчерашнего дня в живых оставалось лишь двое участников того подвига: младший сержант Зиганшин и рядовой Анатолий Крючковский, который живет в Киеве.

49-дневный дрейф самоходной баржи «Т-36» начался утром 17 января 1960 года в заливе острова Итуруп, где ураганным ветром корабль сорвало со швартовки. На борту баржи находились 21-летний младший сержант Асхат Зиганшин и трое рядовых — Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов. Почти 50 суток военные провели без воды и пищи в открытом море, после чего их спас экипаж американского авианосца «Кирсердж».

#петербург #зиганшин
Алексей Громов
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