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Солдат элитного подразделения ВСУ, брошенного командованием, перед смертью отослал видеописьмо дочери
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Солдат элитного подразделения ВСУ, брошенного командованием, перед смертью отослал видеописьмо дочери

12:24  20 Июня 2017
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Солдат элитного подразделения ВСУ, брошенного командованием, перед смертью отослал видеописьмо дочери

В распоряжении ФАН оказалась видеозапись, сделанная морским пехотинцем ВСУ Полевым Дмитрием Александровичем на свой телефон незадолго до гибели на передовой в Донбассе. 

Полевой Дмитрий Александрович родился 2 февраля 1980 в городе Днепропетровск. Старший матрос 1-й роты 701-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Данная информация подтверждается справкой, фото которой обнаружено в переписке его с матерью. 

Солдат элитного подразделения ВСУ, брошенного командованием, перед смертью отослал видеописьмо дочери

Погиб в районе села Водяное (Ясиноватский район) Донецкой народной республики 20 марта. 

Позиции, которые было приказано занять Дмитрию со своим подразделением в нарушение Минских договоренностей, позже были предательски брошены украинским командованием. 

Как сообщил ФАН источник, украинских солдат в этом районе использовали в качестве инструмента политического давления на ДНР – требовалось срочно занять дополнительные территории республики, чтобы затем выторговать более выгодные условия на переговорах. Однако, бойцы ДНР смогли с минимальными потерями вернуть незаконно оккупированные территории, а подразделение Дмитрия Полевого оказалось фактически брошенным на произвол судьбы и понесло огромные потери. 

В своём обращении к несовершеннолетней дочери незадолго до гибели Дмитрий Полевой на чистом русском языке, едва сдерживая слёзы, говорит:

«Привет, доченька. У нас не всегда получается с тобой поговорить по телефону, поэтому я тебе передаю привет таким образом. Хочу сказать, что я тебя очень люблю и скучаю за тобой… Вот… Слушай мамочку… берегите себя. А даст бог – вернусь с войны, мы ещё встретимся… Я люблю вас».

Солдат ВСУ предчувствовал, что скоро погибнет, потому что на украинских позициях к тому времени уже было известно, что подразделение не получит подкреплений и не будет поддержано ни разведкой, ни артиллерией. Фактически военнослужащих бросили и они это знали, оставляя предсмертные записки в своих телефонах.

Заметим, что подразделения 36-й бригады МП ВСУ, где служил Полевой, постоянно атаковали мирные поселки ДНР. Так, они принимали участие в обстреле посёлка Безыменное на юге ДНР во время празднования жителями Великой Победы. Тогда три мирных жителя были ранены, 11 домов разрушены.

Ранее в селе Саханка на юге ДНР была застрелена Пригода Вера Алексеевна 1939 года рождения. Выстрел был произведен снайпером из состава исламского батальона, находящегося в зоне ответственности 36-й бригады МП. 

В целом Киев считает 36-ю бригаду МП ВСУ элитной частью. Правда, по ней неоднократно поднимался вопрос о хищениях денежных средств командирами и даже были зафиксированы инциденты, когда военная техника не доходила до части, будучи проданной на сторону.

Дмитрий Полевой погиб 20 марта. Его мать безуспешно пыталась достучаться до сына по WhatsApp, и кто-то, видимо из числа его сослуживцев – написал матери «его больше нет…»:

Солдат элитного подразделения ВСУ, брошенного командованием, перед смертью отослал видеописьмо дочери 
 
Наши источники, передавая запись ФАН, просили редакцию обратиться ко всем матерям и женам украинских солдат: 

«Не отпускайте своих родных на войну в Донбассе. Эта война – братоубийственная и подлая! Вас обманывают. Мы также обращаемся к детям украинских солдат и говорим им: Дети, остановите войну, не отпускайте своих отцов на фронт. Пусть, наконец-то, на Украине воцарится мир и справедливость».

Редакция ФАН призывает всех неравнодушных присоединится к медиа-движению с хэштэгом #ChildrenStopWar, чтобы совместными усилиями приблизить мир в Донбассе. 

#childrenstopwar
Алексей Громов
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