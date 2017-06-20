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Honda назвала дату премьеры нового поколения Accord
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Honda назвала дату премьеры нового поколения Accord

11:00  20 Июня 2017
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Honda назвала дату премьеры нового поколения Accord

Токио, 20 июня. Автомобильная компания Honda анонсировала премьеру бизнес-седана Accord десятого поколения. Новинка будет показана на специальной презентации в Детройте. Накануне представители японской компании опубликовали первый тизер новой Accord. На кадрах можно заметить новый дизайн передней части.

По словам представителей Honda, новое поколение Accord станет более драйверским, модель получит выразительный дизайн и премиальную отделку салона. Ожидается, что внешний вид авто будет более спокойным и уравновешенным.

Honda назвала дату премьеры нового поколения Accord

Известно, что Honda Accord получит двигатели объемом 1,5 и 2 литра. Данные об их мощности пока не сообщаются. Кроме того, у модели будет гибридная версия с парой электромоторов.

В автокомпании Honda заявили, что десятое поколение Accord создано буквально с нуля. На мировом рынке модель будет конкурировать с новыми версиями Toyota Camry и Volkswagen Passat.

#honda accord
Дима Оленин
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