ЦБ РФ объяснил, почему банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры
В Избранное
Москва, 20 июня. Банк России зафиксировал рост объемов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.
По его словам, основная причина этого состоит в использовании дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака.
«Требования Банка России — проверять 4 машиночитаемых защитных признака», — подчеркнул Лунтовский.
Комментарии