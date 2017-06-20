ЦБ РФ объяснил, почему банкоматы стали чаще выдавать фальшивые купюры

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Москва, 20 июня. Банк России зафиксировал рост объемов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

По его словам, основная причина этого состоит в использовании дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака.

«Требования Банка России — проверять 4 машиночитаемых защитных признака», — подчеркнул Лунтовский.